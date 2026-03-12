Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

“Ciò che spesso ostacola l’attitudine dell’individuo al cambiamento e/o alla buona comunicazione con gli altri (e con se stesso) non è tanto il contenuto di ciò che egli dice o non dice, quanto piuttosto il modo in cui lo comunica”. David Gordon

In un mondo professionale sempre più veloce, competitivo e digitalizzato, la vera differenza non la fa più solo la competenza tecnica, ma la capacità di costruire relazioni di valore.

La cultura della relazione non è un dettaglio, né un semplice trend imposto dai social.

È una competenza strategica, un mindset, una visione del lavoro che mette al centro l’essere umano e il modo in cui si connette agli altri.

Parliamo di andare oltre la comunicazione, parliamo dell’arte di creare connessioni significative. Comunicare non significa infatti solo scambio di informazioni, piuttosto è relazionarsi e la relazione diventa scambio di fiducia.

In ogni settore, dalla consulenza alla salute, dal benessere alla vendita, ciò che genera risultati non è solo ciò che diciamo, ma il modo in cui facciamo sentire chi è davanti a noi.

La comunicazione interpersonale, sulla base della quale definiamo noi stessi e la qualità della nostra vita relazionale, è di solito decisamente sbilanciata verso “cosa” comunichiamo rispetto al “come ciò avviene”.

Impegnati a raggiungere obiettivi personali, perdiamo di vista la dimensione intimamente cooperativa della relazione, che fa dell’ascolto la sua attitudine essenziale.

Edgarda Brigliadori – Naturopata- Consulente di BellEssere- Esperta di Nutrizione Integrata-Coach del Cambiamento– Area Director BNI Region Roma Sud -Ovest- Esperta di Referral Marketing e Networker