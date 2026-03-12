La sindrome degli antenati: quando i sogni rivelano il passato familiare

Spread the love

NUNZIA FASANO

In questo articolo tratterò sempre dei sogni, in particolare, quelli che hanno a che fare con la storia transgenerazionale.

Hai mai avuto un sogno che ti sembrava così reale da lasciarti per tutto il giorno una perplessità? Ti accade di sentirti in schemi comportamentali che si ripetono o emozioni che ti vestono, come se non ti appartenessero? Potrebbero essere appartenenti ai sogni della sindrome degli antenati.

Questo concetto è stato sviluppato dalla psicoanalista francese Anne Ancelin Schutzenberg.

Nella sua ricerca ha evidenziato come i nostri antenati possono influenzare la nostra vita attraverso le emozioni, i comportamenti ed i sogni. Sostenendo che i traumi e le esperienze non elaborate dei nostri antenati, possono essere trasmesse da generazioni in generazioni, influenzando la nostra vita senza che ne siamo consapevoli.

Come possiamo accorgercene? I sogni possono essere un modo per accedere alle memorie ancestrali e comprendere meglio i nostri schemi comportamentali. Un esempio, possiamo trovarlo nei sogni ricorrenti, dove potremmo trovarci in luoghi che non abbiamo mai visto e che potrebbero essere legati a esperienze degli antenati, che vogliono comunicarci qualcosa di rilevante in quel momento del nostro vivere o sognare simboli o immagini con un significato profondo legato alla tua storia familiare. Esplorare la storia familiare e dei tuoi antenati, porre attenzione ai sogni e lavorare con una terapeuta esperta ti aiuta a sentirti più presente nella tua esistenza, più libera di scegliere, pur conoscendo quei nodi che potrebbero farti sentire imprigionata.



Dott.ssa Nunzia Fasano

Psicologa, psicoterapeuta, interpretazione dei sogni, EMDR

Salita del Poggio Laurentino, 18

Roma

nunziafasano@nunziafasano.com

cell. 3476611972