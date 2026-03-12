Medio Oriente in fiamme, colpito sito nucleare iraniano di Fordow

giovedì, Marzo 12, 2026
Forte esplosione nell’impianto nucleare iraniano di Fordow, come riferisce dalla tv pubblica israeliana Kan, che cita un report saudita. Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di avere preso di mira il sito di Talegan, “utilizzato per lo sviluppo di armi nucleari a Teheran”. “Negli ultimi anni questo sito è stato utilizzato per sviluppare esplosivi e condurre test nell’ambito del progetto Amad” per lo sviluppo di armi nucleari, si legge in una nota. L’Idf aveva già colpito il sito nell’ottobre 2024 ma da allora “ha scoperto che il regime terroristico iraniano aveva tentato di ricostruirlo, quindi è stato nuovamente preso di mira”.

