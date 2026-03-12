giovedì, Marzo 12, 2026
Ultimo:
I professionisti

Pensioni dopo la Legge Bilancio 2026, come usare la previdenza complementare

Il Faro
Spread the love

GIORGIO BOTTARI

Come atteso inaspritele le regole della legge Fornero con aumento progressivo dell’età pensionabile: dal 2027 un mese in più rispetto a oggi, poco meno dell’aspettativa di vita, poi tre mesi dal 2028.

Addio alle pensioni anticipate, via la Quota 103 (62 anni di età e 41 di contributi), mentre potranno accedere a Opzione donna solo lavoratrici licenziate, caregiver o invalide oltre il 74% con 35 anni di contributi e 61 anni di età; dal 2027 la misura sarà eliminata. Ridotto dal 2033 il fondo per uscita anticipata dei lavoratori con attività usuranti.

Tra le soluzioni assicurative rilevante l’obbligo per i lavoratori dipendenti del settore privato di scegliere entro 60 gg. dalla “prima assunzione” se versare il TFR su fondo pensione liberamente scelto, o se mantenerlo in azienda (che potrà essere obbligata a versarlo su fondo in base al numero di dipendenti).

Nuove norme per le pensioni complementari: ora deducibili dal reddito imponibile fino a 5300 euro (erano 5164,57 euro). I Fondi Pensione Aperti, oltre ai rendimenti, consentono di risparmiare tasse in percentuale alla propria aliquota fiscale, senza vincoli di continuare o variare in funzione dei redditi e delle esigenze. Si avrà un ulteriore vantaggio investendo quanto risparmiato in un Piano di Accumulo Capitale (PAC). Attenzione perché prima si comincia più alta sarà la rendita e minore la tassazione! Chiedetemi per dettagli.

Potrebbe anche interessarti

Il padre anziano può regalare il patrimonio agli amici anzicchè lasciarlo ai figli – di Daria Colica

adminsperanza2

La Pandemia: quali relazioni si sono instaurate con gli altri? – il valore della parole ed un nuovo contatto con se stessi

Il Faro

UNA PERSONA DI FIDUCIA: un Servizio serio per ogni esigenza

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *