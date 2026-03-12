Ritorno al Futuro – Consapevolezze nuove e antiche attraverso l’evoluzione

Spread the love

EDGARDA BRIGLIADORI

Ogni speranza per un futuro migliore non è un desiderio astratto né un’attesa passiva.

È una scelta. Nasce dalla volontà consapevole di creare quel futuro, giorno dopo giorno, attraverso ciò che pensiamo, ciò che facciamo e soprattutto ciò che siamo.

Il futuro non è un luogo lontano nel tempo, riflette fedelmente la qualità delle nostre intenzioni e azioni, quindi una risultante, una conseguenza del nostro presente.

Se immaginiamo un domani più giusto, più sostenibile,più luminoso, dobbiamo prima chiederci quale misura di bene siamo disposti a incarnare oggi.

Un futuro migliore non può che riflettere il bene che vive dentro di noi. Bene, per sua natura, non è qualcosa che resta chiuso, trattenuto o proclamato a parole, piuttosto esiste davvero solo quando si muove, quando attraversa i confini dell’io e diventa azione, relazione, presenza per gli altri.

Ecco perché tutto ciò che è buono dentro di noi si misura dal bene che facciamo per gli altri.

Non dal riconoscimento che riceviamo, dall’immagine che costruiamo, ma dall’impatto silenzioso delle nostre scelte: una parola detta con rispetto, un ascolto autentico, un gesto che non chiede nulla in cambio. È in questi atti apparentemente piccoli che il bene prende forma concreta e inizia a modellare il futuro.

Ogni vera trasformazione nasce da un movimento opposto all’affermazione individuale, come corsa e conquista, nasce dall’apertura, dal passaggio dall’“io” al “noi”.

Nessun futuro può dirsi migliore se non include, non cura, non eleva anche chi ci sta accanto.

Creare il futuro significa assumersi una responsabilità profonda: quella di non delegare il cambiamento a eventi esterni, a sistemi o a “tempi migliori”, significa riconoscere che ogni giorno abbiamo la possibilità di seminare e ciò che seminiamo, prima o poi tornerà a fiorire.



Edgarda Brigliadori – Naturopata- Consulente di BellEssere- Esperta di Nutrizione Integrata-Coach del Cambiamento– Area Director BNI Region Roma Sud -Ovest- Esperta di Referral Marketing e Networker