VIDEO – Due petroliere straniere nel Golfo sono state colpite da esplosioni.

Una persona è morta e altre 38 sono state salvate dopo l’incidente avvenuto nei pressi del porto iracheno di Umm Qasr, che secondo Reuters e CNN sarebbe stato causato da imbarcazioni iraniane dotate di esplosivo.

I siti web di tracciamento delle navi mostrano che le due petroliere sospettate di essere state attaccate sono circondate da imbarcazioni di soccorso. Le autorità irachene hanno aggiunto che i porti petroliferi hanno interrotto le operazioni in seguito all’attacco.

Le esplosioni si sono verificate dopo che le autorità marittime hanno dichiarato che tre navi cargo sono state colpite da “proiettili sconosciuti” nello Stretto di Hormuz, un corridoio vitale per il trasporto mondiale di petroli

