giovedì, Marzo 12, 2026
Vigevano: si ribalta con l’utilitaria in mezzo alla rotonda

Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell’incidente verificatosi nel primo pomeriggio di giovedì, in prossimità della rotatoria sulla statale 494, a Vigevano.

Una Fiat Panda, per ragioni al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltata finendo al centro della rotonda. È successo intorno alle 14,30. A rimanere ferito è stato un uomo di 66 anni, soccorso dai vigili del fuoco di Vigevano e dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa.

L’uomo è stato trasferito in codice giallo, in condizioni di media gravità, al pronto soccorso del policlinico San Matteo di Pavia.

