Associazione Bunker Records: una giornata dedicata ai 100 anni della nascita di Claudio Villa

Quest’anno cade la ricorrenza dei 100 anni della nascita di Claudio Villa e, come Associazione Bunker Records, stiamo organizzando una giornata di studi a fine febbraio/primi di marzo 2026, a Roma, nell’ambito del Festival canoro in omaggio a Luciano Virgili. Il noto cantante romano, amato od odiato, non può infatti lasciare indifferenti. Non solo per le doti canore innegabili, non foss’altro perché cantava (molto bene) con un solo polmone funzionante, ma anche per il suo carattere che lo ha portato, dopo una carriera ultraventennale di successi, a rimettersi in gioco e “litigare” con i “giovani” in programmi televisivi condotti da “giovani” (Renzo Arbore – Speciale per voi giovani, 1970), sottolineando il profondo cambiamento musicale avvenuto negli anni ‘70. Con Luciano Virgili, con cui ha condiviso il palco numerose volte, potrà esserci stato qualche litigio da numeri 1 ma, di fondo, credo ci sia sempre stata stima e rispetto. Tant’è che quando il Virgili era ricoverato in ospedale, ha raccontato la compagna di quest’ultimo, Claudio Villa andò a trovarlo; e senza fotografi al seguito.

Per qualsiasi informazione sulle iniziative associative e sul Festival Virgili vi invitiamo a seguirci sulla rivista Il Faro, sui social della Bunker Records (facebook, youtube – BunkerecordsRoma) e del Festival (luciano_virgili su instagram), visitare il sito www.lucianovirgili.it o contattare l’Associazione Bunker Records alla mail bunkerecordsroma@gmail.com o chiamare od inviare messaggi al numero 3342757719