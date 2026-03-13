Contro la gentrificazione e la solitudine urbana: rigenerare per tutti, nessuno escluso.

Spread the love

LUIGI CACCIATORE

Chi mi conosce di persona, o magari attraverso i miei scritti, sa bene quanto ami la storia del cinema e le sue straordinarie capacità di affidare alle architetture urbane il ruolo – lucidissimo, ma spesso anche estremo – di narratrici sociali, e proprio da un po’ di tempo, avverto come le vite di tutti noi rivelino sul proprio sfondo la sfocata proiezione dello stesso film: un’ambientazione riflessa internamente ad un loop, nel quale assistiamo, confusi ma curiosi, alla timida attivazione di processi rigenerativi delle città.

O del film? Forti cambiamenti – spesso solo puntuali – grandi sonorità, luci spettacolarizzanti, volume sorprendente; dove mi trovo?

“Mamma? Ci sei ancora?” Non staranno mica restaurando in digitale il film durante il processo di proiezione?!

L’immagine viene ripulita, i colori tornano brillanti, il suono è più nitido. Sullo schermo la mia città appare finalmente migliore, pronta per un nuovo pubblico; ma mentre la pellicola viene rimasterizzata, mi accorgo che alcune scene vengono tagliate, alcuni personaggi scompaiono dai titoli di coda e le comparse che avevano dato profondità alla storia, non vengono più richiamate sul set.

“Ragazzi è buio, dove siete?” La gentrificazione è in un certo senso questo montaggio invisibile: non cambia la trama ufficiale, ma il senso appare alterato: i quartieri assumono ambientazioni perfette, curate e fotogeniche, ma chi aveva recitato la vita quotidiana, tra crepe e imperfezioni, viene espulso, spostato fuori campo. Il film della città continua a essere proiettato, forse con più successo al botteghino, ma rischia di perdere l’autenticità che lo aveva reso memorabile e che aveva fatto da sfondo alle nostre vite.

Come immaginiamo, dunque, il futuro delle nostre città? Un film riservato a pochi spettatori, o corale, dove la bellezza nasce anche grazie alla complessità ed unicità del cast, ed alla possibilità di restare, tutti, dentro la stessa inquadratura?

Il nodo centrale sta quindi nell’equilibrio tra valorizzazione e inclusione.

La rigenerazione urbana non costituisce, di per sé, sinonimo di gentrificazione, perché il risultato dipende da come viene progettata e governata la catena di processo: politiche abitative che tutelino l’edilizia sociale, strumenti di controllo degli affitti, valorizzazione delle infrastrutture e della mobilità, partecipazione attiva delle comunità locali e riconoscimento delle economie di prossimità possono trasformare la rigenerazione in un processo equo, capace di migliorare la qualità della vita senza cancellare identità e relazioni sociali.

In Italia, dove il tessuto urbano è profondamente stratificato e la dimensione storica convive con nuove pressioni economiche e turistiche, la sfida è particolarmente complessa: rigenerare significa, oltre al rinnovo di spazi fisici, prendersi cura delle persone che li abitano, evitando che il “successo” urbano si imponga violentemente come una nuova forma di esclusione.

Di fronte a transizioni ecologiche, digitali e sociali sempre più urgenti, sappiamo immaginare per le nostre città modelli di rigenerazione capaci di coniugare sviluppo e giustizia sociale, o il futuro urbano sarà destinato ad identificarsi da centri sempre più attrattivi ma meno abitabili per chi li ha resi vivi nel tempo?

E allora, la vera domanda cinematografica (e urbana) resta aperta: stiamo riscrivendo il copione delle città per includere nuovi personaggi, o stiamo semplicemente cambiando scenografia per raccontare sempre la stessa storia di esclusione?

Non abbandoniamoci, c’è spazio per tutti. Nessuno dovrà rimanere solo.

