venerdì, Marzo 13, 2026
Ultimo:
Vigili del fuoco

Esercitazione notturna congiunta: vigili del fuoco e Croce Bianca

Il Faro
Spread the love

Una simulazione per rafforzare la collaborazione tra i soccorritori. Durante il corso di base per gli interventi tecnici, vigili del fuoco volontari e Croce Bianca si sono esercitati insieme per migliorare il coordinamento nelle emergenze

L’obiettivo è allenare sin dalla fase di formazione la cooperazione tra le diverse realtà del soccorso. Durante le operazioni simulate ogni partecipante ha un compito preciso e deve agire in modo coordinato con gli altri, proprio come accade negli interventi reali.

L’esercitazione permette ai partecipanti di mettere in pratica le procedure operative, migliorando la comunicazione tra squadre e la gestione delle situazioni di emergenza. In scenari complessi, sottolineano gli organizzatori, ogni gesto deve essere rapido e preciso.

Il messaggio che emerge dalla formazione è chiaro: negli interventi di soccorso ogni persona conta. Solo attraverso il lavoro di squadra tra vigili del fuoco e personale sanitario è possibile garantire un intervento efficace a favore della popolazione.

https://www.altoadige.it/cronaca/esercitazione-notturna-congiunta-vigili-del-fuoco-e-croce-bianca-1.4316330

Potrebbe anche interessarti

Cane intrappolato in casa dall’incendio: lo salvano i Vigili del fuoco

Il Faro

Catania, auto in fiamme in un garage a San Giovanni La Palma. Palazzina evacuata e dichiarata inagibile

Il Faro

Incidente stradale in via Canturina

Il Faro

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *