Spread the love

Una simulazione per rafforzare la collaborazione tra i soccorritori. Durante il corso di base per gli interventi tecnici, vigili del fuoco volontari e Croce Bianca si sono esercitati insieme per migliorare il coordinamento nelle emergenze

L’obiettivo è allenare sin dalla fase di formazione la cooperazione tra le diverse realtà del soccorso. Durante le operazioni simulate ogni partecipante ha un compito preciso e deve agire in modo coordinato con gli altri, proprio come accade negli interventi reali.

L’esercitazione permette ai partecipanti di mettere in pratica le procedure operative, migliorando la comunicazione tra squadre e la gestione delle situazioni di emergenza. In scenari complessi, sottolineano gli organizzatori, ogni gesto deve essere rapido e preciso.

Il messaggio che emerge dalla formazione è chiaro: negli interventi di soccorso ogni persona conta. Solo attraverso il lavoro di squadra tra vigili del fuoco e personale sanitario è possibile garantire un intervento efficace a favore della popolazione.

https://www.altoadige.it/cronaca/esercitazione-notturna-congiunta-vigili-del-fuoco-e-croce-bianca-1.4316330