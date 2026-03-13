Giubileo 2025: cosa ha portato davvero a Roma

Spread the love

JESSICA LOZZA

Il Giubileo del 2025 è stato raccontato soprattutto attraverso grandi numeri, cantieri e misure straordinarie. Ma, per chi vive Roma ogni giorno, il bilancio passa anche da aspetti più concreti e meno visibili.

Secondo le stime diffuse durante l’anno, l’afflusso di pellegrini e visitatori è stato in linea con le attese, milioni di persone hanno attraversato la città, concentrandosi soprattutto nei periodi chiave e nelle aree centrali. Questo ha significato strade più affollate, trasporti sotto pressione, ma anche un flusso costante di lavoro per accoglienza, ristorazione, commercio e servizi.

Il Giubileo ha lasciato in eredità soprattutto interventi strutturali, riqualificazioni urbane, nuove aree pedonali, miglioramenti nei collegamenti e nell’accessibilità. Cambiamenti che non risolvono i problemi storici della città, ma che resteranno anche oltre l’evento religioso.

Per molti romani, il Giubileo non è stato un’esperienza spirituale diretta, ma un periodo di convivenza con una città più osservata, più attraversata, più esposta. Un tempo straordinario che ha messo in luce, ancora una volta, la capacità di Roma di reggere grandi appuntamenti, tra criticità e adattamento quotidiano.

Concluso il 2025, il Giubileo appare meno come un punto di arrivo e più come una fase di passaggio, un’accelerazione che ha inciso sul volto urbano e sull’organizzazione della città, lasciando ora aperta la domanda più importante, cosa resterà davvero nella vita di tutti i giorni?

Numeri Giubileo: dalle stime del piano accoglienza Giubileo 2025, ci sono state 105 milioni di presenze, 35 milioni di pellegrini, circa 30 milioni di ospiti in più rispetto al Giubileo 2000. Presenze da 185 Paesi: il 62% dall’Europa, l’Italia il primo Paese per numero di fedeli, seguito dagli statunitensi.