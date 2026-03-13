venerdì, Marzo 13, 2026
Il Buongustaio del Faro

Il Tartufo: tesoro per il palato e per il benessere

Il Faro
WALTER MORETTI

Il tartufo è uno di quei sapori che lasciano il segno. Con una semplice grattugiata su un piatto di pasta, un uovo o un risotto, si può trasformare una ricetta semplice in un’esperienza da ricordare. Il suo profumo è inconfondibile, intenso e affascinante, e non a caso viene chiamato “l’oro del bosco”.
Ma oltre a essere buonissimo, il tartufo fa anche bene: è povero di grassi, ricco di fibre, contiene sali minerali come ferro, magnesio e potassio, ed è naturalmente privo di zuccheri. Alcuni studi parlano anche del suo potere antiossidante e della sua capacità afrodisiache e di stimolare il buonumore.
Le varietà più conosciute sono il tartufo bianco pregiato, dal profumo delicato e avvolgente, e il tartufo nero estivo, più versatile e adatto anche alla cottura.
Nel Centro Italia, terra ricca di tradizioni gastronomiche, il tartufo è molto più che un ingrediente: è un simbolo di identità e di legame con la natura. In Umbria, in particolare, la cultura del tartufo è viva da generazioni, e viene valorizzata da aziende locali che lo raccolgono e lo trasformano in prodotti genuini e pronti all’uso.
Il tartufo è dunque un piacere che unisce gusto, benessere e territorio. Un piccolo lusso accessibile, che profuma di bosco e di autenticità

Voglie di Bosco di Walter Moretti

Via delle Orchidee 2/A

05015 – Fabro (TR) – Umbria

Cell. 3284279949

www.vogliedibosco.it

