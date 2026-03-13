venerdì, Marzo 13, 2026
Paura su aereo Ryanair proveniente da Catania: guasto al carrello e atterraggio d’emergenza a Malpensa

Momenti di forte apprensione si sono vissuti ieri, 12 marzo 2026, presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Un aereo Ryanair, volo FR1071 proveniente da Catania, ha attivato le procedure di emergenza dopo che il comandante ha segnalato un possibile malfunzionamento del carrello alla torre di controllo durante le fasi finali dell’approccio.

Protocollo di massima allerta – Ricevuta la segnalazione, l’aeroporto ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza di “massima allerta”. Numerosi mezzi di soccorso sono stati convogliati verso la pista e l’area del Terminal 2, come previsto dalle procedure per situazioni critiche di questo tipo. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco e ambulanze sono state schierate lungo la pista per intervenire prontamente in caso di attrito o incendio.

