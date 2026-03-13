Uomo scomparso a Lendinara, ricerche in corso lungo l’Adige

Spread the love

Sono riprese alle prime luci dell’alba le ricerche di un uomo di circa 70 anni scomparso da giovedì in località Ca’ Morosini, nel territorio di Lendinara, in provincia di Rovigo.

Per coordinare le operazioni è stato attivato il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco, con l’istituzione di un Punto di Comando Avanzato, la struttura operativa che permette di raccogliere, gestire e incrociare tutte le informazioni provenienti dalle squadre impegnate nelle ricerche. Le operazioni si stanno concentrando anche lungo il fiume Adige, dove i vigili del fuoco stanno effettuando attività di perlustrazione con un’imbarcazione dotata di attrezzature specifiche. Sul posto è operativo anche il nucleo droni, utilizzato per ampliare il raggio delle ricerche dall’alto e individuare eventuali tracce nelle zone più difficili da raggiungere.

Le operazioni risultano però particolarmente complesse a causa della fitta nebbia che insiste sull’area e che riduce la visibilità. Per questo motivo sono stati allertati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Vicenza, pronti a intervenire nelle eventuali ricerche in acqua.

