VIDEO – I vigili del fuoco del Bahrein spengono l’incendio su una petroliera sull’isola di Muharraq dopo l’attacco iraniano
I vigili del fuoco in Bahrein sono intervenuti giovedì per spegnere un incendio che ha colpito un impianto di stoccaggio dl petrolio sull’isola di Muharraq, vicino all’aeroporto internazionale del Paese.
L’intervento è avvenuto dopo che un attacco iraniano ha innescato un vasto incendio, con le autorità che hanno esortato la popolazione a rimanere in casa e a chiudere le finestre per evitare il fumo.