Villar Dora: auto si scontra frontalmente con un mezzo della pulizia strade, morto Francesco Licastro di Bussoleno

Spread the love

Un terribile incidente è avvenuto all’alba di oggi, venerdì 13 marzo 2026, in via Cuminie (l’ex statale 24) a Villar Dora, poco distante dallo svincolo dell’autostrada di Avigliana Ovest. Si è trattato dello scontro frontale tra un’auto Fiat Panda e un mezzo di pulizia delle strade dell’Acsel, l’azienda che si occupa dell’igiene urbana nella zona. È avvenuto tutto davanti all’ingresso del supermercato Prestofresco. Il conducente della vettura, Francesco Licastro di 55 anni residente a Bussoleno, è morto sul colpo e si è verificato un altro ferito.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno trasportato il ferito in ambulanza all’ospedale di Rivoli, i vigili del fuoco dei distaccamenti di Torino Centrale e Almese e i carabinieri della compagnia di Rivoli, che indagano sulla dinamica dell’accaduto. Non ci sono sostanzialmente dubbi sul fatto che la vettura, che viaggiava in direzione di Caprie, abbia invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva il camion dell’Acsel. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi, i rilievi e la rimozione della salma.