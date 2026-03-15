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Sul posto un centinaio di vigili del fuoco del circondario di Campo Tures. Per fortuna nessun ferito – il tetto è distrutto

Poco prima delle 16 è scattato l’allarme presso i vigili del fuoco volontari di Acereto, frazione di Campo Tures: in un’abitazione situata a valle del paese era divampato un incendio sul tetto.

A seguito della prima segnalazione, vista l’entità dell’incendio, sono stati allertati anche i vigili del fuoco di Campo Tures, Molini di Tures, Caminata e Riva di Tures. In totale circa 100 i vigili del fuoco impegnati nell’intervento o pronti a intervenire.

Secondo il comandante dei vigili del fuoco di Acereto, Paul Ebenkofler, i vigili sono riusciti a domare l’incendio in tempi relativamente brevi, ma il tetto della casa unifamiliare è stato completamente distrutto dalle fiamme. Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino al tardo pomeriggio.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A causa del livello di allarme tre, per precauzione è intervenuta sul luogo dell’incendio anche la Croce Bianca di Brunico.

La causa dell’incendio è per il momento ancora sconosciuta.

https://www.rainews.it/tgr/bolzano/articoli/2026/03/a-fuoco-il-tetto-di-una-casa-ad-acereto-9a7a4bc1-928f-4d50-a458-f058d766947e.html