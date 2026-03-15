Cortina, auto sfonda la staccionata e piomba su una casa dopo un volo di quattro metri: conducente incastrato

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Mattinata movimentata domenica 15 marzo in una zona residenziale di Cortina a causa di un incidente che ha visto un’auto uscire di strada e incastrarsi tra un’abitazione e muro di contenimento dopo un volo di quattro metri. Ferito il conducente.

L’incidente è avvenuto alle 7 lungo via Pralongo, una strada ai margini del paese dove sull’asfalto è presente della neve. All’altezza di una semicurva il conducente dell’auto ha perso il controllo, uscendo dalla carreggiata. La vettura ha abbattuto la staccionata di un’abitazione ed è precipitata per quattro metri nel giardino, incastrandosi tra il muro di contenimento del pendio e la casa. Il guidatore è rimasto bloccato nell’abitacolo: lo hanno poi liberato i vigili del fuoco, affidandolo ai sanitari che lo hanno trasferito in ospedale.

Complesse le operazioni di recupero dell’auto. Sul posto è stata portata l’autogru che, una volta posizionata lunga a strada, ha agganciato la vettura issandola di nuovo fino al piano stradale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di competenza.

IL MESSAGGERO