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Intervento dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di domenica nel territorio di Taibon Agordino, in provincia di Belluno, per il recupero di alcuni escursionisti rimasti bloccati presso Malga Campigat, a causa delle abbondanti nevicate che hanno reso difficoltosi gli spostamenti nella zona.

Per l’operazione è stato attivato l’elicottero Drago del Reparto Volo dei Vigili del fuoco di Venezia, che ha provveduto al recupero delle persone presenti nella malga.

L’impiego del mezzo aereo è stato deciso anche in considerazione del rischio valanghe presente nell’area, garantendo così un intervento più rapido e sicuro.

https://www.giornalenordest.it/elicottero-vvf-recupera-escursionisti-bloccati-dalla-neve-a-malga-campigat/