Muore carbonizzato nell’incendio della sua casa: tragedia ad Alice Castello

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La vittima è stata trovata carbonizzata all’interno dell’abitazione, devastata dal rogo. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il fumo uscire dalla casa e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di salvataggio si è rivelato inutile.

L’incendio è divampato nel pomeriggio in piazza Crosio, nel cuore del paese. Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava all’interno dell’abitazione nel momento in cui le fiamme hanno iniziato a propagarsi. In pochi minuti il rogo ha avvolto parte della casa, riempiendo i locali di fumo e rendendo impossibile qualsiasi via di fuga.

I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’edificio. Solo dopo aver spento completamente le fiamme i soccorritori hanno potuto entrare nei locali e recuperare il corpo della vittima.

Il medico del 118, giunto sul posto con l’ambulanza, non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. La morte sarebbe avvenuta a causa delle ustioni e dell’inalazione dei fumi sprigionati dal rogo, ma saranno gli accertamenti successivi a stabilire con precisione le cause.

https://www.giornalelavoce.it/news/cronaca/683023/muore-carbonizzato-nellincendio-della-sua-casa-tragedia-ad-alice-castello.html