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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – DIPARTIMENTO

La Sez. Dipartimentale, tramite un accordo con il comune di Roma, settore Politiche Sociali, ha intrapreso una serie di incontri informativi presso i Centri Sociali ed Anziani del Comune di Roma.

Al momento siamo intervenuti già su 4 Centri Anziani di diversi Municipi. A questi incontri sono intervenuti anche diverse personalità dei vari Municipi.

Tutti gli incontri finora svolti hanno avuto un discreto successo sia come interesse che come partecipazione.Questi incontri continueranno per tutto questo anno.

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Una Bella e utile iniziativa si è svolta il 16 febbraio scorso presso la CSAQ di Torre Spaccata, promossa dalla Presidente delle politiche sociali del Comune di Roma, in collaborazione con la Presidente del le politiche sociali del VII municipio, e i volontari dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, per la presentazione di una Guida sulla sicurezza in casa. Poche regole semplici e tanti consigli utili per evitare che una sciocchezza o una disattenzione, si trasformino in un problema serio.