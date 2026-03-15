Terremoto a Roma: scossa avvertita in diversi quartieri della capitale

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Un terremoto di magnitudo 2.0 è stato registrato nella serata di sabato alle porte di Roma, con epicentro localizzato a circa 7 chilometri a nord di Ciampino. La scossa, rilevata alle 22:44:09 ora italiana, si è verificata a una profondità di 9 chilometri ed è stata individuata dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma.

Il sisma è stato percepito dalla popolazione anche in alcune zone della città, in particolare nei quartieri Centocelle e Tor Vergata. Pochi minuti più tardi, intorno alle 22:57, è stata segnalata una seconda scossa più lieve, che ha contribuito ad aumentare la preoccupazione tra i residenti.

Nonostante la percezione del movimento tellurico, non si registrano danni a persone o cose. Inoltre, secondo quanto comunicato dalle autorità, non risultano richieste di intervento ai vigili del fuoco.

L’evento rientra nella normale attività di monitoraggio sismico del territorio. Gli esperti sottolineano che terremoti di bassa magnitudo come quello registrato sono piuttosto comuni e fanno parte della naturale dinamica della crosta terrestre.

Eventuali aggiornamenti sull’attività sismica nell’area di Roma e Ciampino saranno diffusi nelle prossime ore, nel caso in cui si verifichino nuove scosse o variazioni nei dati registrati.

HARMONIQ