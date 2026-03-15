domenica, Marzo 15, 2026
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Un cadavere nel Po a San Nazzaro: è una cinquantenne

Il Faro
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ono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità di un cadavere che nel pomeriggio di domenica 15 marzo è affiorato nel Po, vicino a San Nazzaro. Si tratterebbe, apparentemente, di una donna di mezza età, ma l’avanzato stato di decomposizione al momento non permetterebbe una più precisa identificazione. Sul posto insieme al 118 di Piacenza anche i vigili del fuoco che sono entrati in acqua con un gommone per recuperare la salma e riportarla a riva. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola per le indagini.

https://www.ilpiacenza.it/cronaca/san-nazzaro-dal-po-affiora-il-cadavere-di-una-donna.html

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