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Ventimiglia – Salvato dalla piena del fiume Roia. Un uomo sulla sessantina è stato portato in salvo nella tarda mattinata dai vigili del fuoco di Ventimiglia, dopo essere rimasto intrappolato in una baracca lungo le sponde del fiume. La pioggia di queste ore ha portato l’acqua fin all’interno della struttura, che si è allagata rapidamente. L’uomo, che aveva difficoltà a deambulare, ha così chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Rapidamente i vigili del fuoco di Ventimiglia sono arrivati sul posto, in località Trucco, e si sono riusciti ad avvicinare alla struttura nonostante l’acqua continuasse a salire. Per raggiungere il sessantenne, sono riusciti a tagliare una inferriata a protezione di una finestra e così a portarlo fuori dopo averlo collocato su una barella. Il sessantenne, sotto choc, è stato così affidato all’ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Bordighera in codice giallo per le cure del caso.

Ventimiglia, rischia di annegare in una baracca sul fiume: salvato dai vigili del fuoco – Il Secolo XIX