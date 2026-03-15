VIDEOE – Alghero, incendio nel parcheggio vicino all’aeroporto: 14 auto in cenere

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Notte di lavoro per i vigili del fuoco ad Alghero. Intorno alle 4 del mattino si è sviluppato un incendio nei pressi dell’aeroporto che ha coinvolto numerose autovetture parcheggiate nell’area. In totale sono 14 i mezzi colpiti dalle fiamme.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Alghero, supportata dalla sede centrale di Sassari con un’autobotte.

Il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di circoscrivere il rogo e di evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente, mettendo in salvo anche alcune auto parcheggiate nelle vicinanze che sarebbero state con ogni probabilità coinvolte dall’incendio.

Presenti sul posto anche i carabinieri, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area mentre proseguivano le operazioni di spegnimento e bonifica.

Restano da chiarire le cause dell’incendio che ha colpito uno dei grandi parcheggi che si trova lungo la strada per l’aeroporto, molto gettonati dai viaggiatori in partenza.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/sassari-provincia/alghero-incendio-nella-notte-vicino-allaeroporto-14-auto-distrutte-vu5w4kyz