domenica, Marzo 15, 2026
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Vigili del Fuoco, arriva Fiamma: il cane robot con tecnologia NASA

Il Faro
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Il progetto europeo rescEu-Cbrn-Dsim-It ha introdotto Fiamma, un cane robot dotato di sensori per il rilevamento di minacce microbiologiche, attualmente a disposizione del Corpo dei Vigili del Fuoco.

L’iniziativa, sostenuta da un budget di circa 31 milioni di euro, è finalizzata allo sviluppo di laboratori mobili per la gestione e la risposta a emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (Cbrn). Il consorzio è guidato da Enea e include partner istituzionali e sanitari italiani quali il ministero dell’Interno, l’ospedale Sacco di Milano, la Regione Veneto, Nucleco, Cristanini, Tomassini Style, Safe, l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il Policlinico Gemelli di Roma.

Dal punto di vista operativo, in caso di diffusione di sostanze pericolose, un sistema di intelligenza artificiale calcola l’area a maggior rischio basandosi sulla velocità del vento e sulle condizioni meteorologiche. Il cane robot viene successivamente inviato nel sito, dove esegue prelievi e invia dati a operatori situati a distanza. I campioni vengono poi processati all’interno dei laboratori mobili, progettati per completare le analisi e fornire risultati entro 12 ore.

Il sistema e le procedure logistiche sono stati testati sul campo durante i Giochi invernali e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il progetto ha concluso la sua fase di sviluppo in anticipo rispetto alle scadenze previste ed è attualmente operativo e a disposizione per eventuali interventi su tutto il territorio europeo.

Secondo le dichiarazioni di Maria Rita Gismondo, esperta di microbiologia e consulente del ministro della Salute Orazio Schillaci, l’ospedale Sacco ha fornito consulenza biologica per la rilevazione degli agenti, la strutturazione dei laboratori mobili e la formazione degli operatori. Gismondo precisa che la gestione tecnica dell’area bioemergenze del Sacco per questa iniziativa è affidata a Davide Mileto e Alessandro Mancon.

https://healthy.thewom.it/news/fiamma-il-cane-robot-dei-vigili-del-fuoco-che-rileva-minacce-biologiche-e-bioterrorismo/

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