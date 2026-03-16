lunedì, Marzo 16, 2026
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Vigili del fuoco

Corso di formazione patente nautica I Categoria

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VIGILI DEL FUOCO

Il 13 marzo scorso si è concluso il corso di patente nautica di I categoria organizzato dal Comando di Viterbo. Al corso, destinato a formare il personale alla conduzione di mezzi per il soccorso in ambiente acquatico, hanno preso parte dieci discenti provenienti sia dalla sede centrale di Viterbo, che dai distaccamenti.

L’attività didattica è stata suddivisa in una parte teorica, svoltasi presso l’aula multimediale sita al secondo piano della nuova sede centrale, e una parte pratica in ambiente. Le prove conclusive sono state superate a pieni voti da tutti i discenti.
Risulta così potenziata la capacità di risposta per il soccorso acquatico sul territorio

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