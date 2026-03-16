lunedì, Marzo 16, 2026
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In sette a bordo dell’auto che va fuori strada, morto un trentenne nel Verbano

Il Faro
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A bordo della Land Rover che, ieri pomeriggio, è uscita di strada sulla provinciale 153 a Varzo, nel Verbano-Cusio-Ossola, viaggiavano in sette, più del numero di persone per le quali la vettura è omologata. È quanto emerge dai primi rilievi condotti dalla polizia stradale di Verbania in seguito all’incidente nel quale un uomo di circa 30 anni di Como è morto e altri cinque (compreso il conducente) sono rimasti feriti. La vittima, classe 1996, era il passeggero seduto davanti, a lato del conducente. Si tratta di Francesco Roncoroni.

Sull’auto, che forse a causa della neve è uscita di strada sfondando il guardrail e finendo contro un’abitazione, c’erano persone di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Il gruppo di amici stava tornando da una giornata di sci. Per estrarle dalle lamiere, i vigili del fuoco hanno lavorato a lungo. Il recupero della vettura, un passaggio necessario anche per accertare con precisione il numero di persone che avrebbero potuto viaggiarvi a bordo, riprenderà oggi: la neve caduta ha infatti complicato le operazioni.

LA REPUBBLICA

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