Incidente in A1, due camion si scontrano in galleria: un morto e traffico in tilt

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È stata una mattinata tragica sul tratto appenninico dell’A1, dove un violentissimo scontro tra due camion all’interno della galleria Monte Mario è costato la vita a una persona.

L’incidente è avvenuto intorno all’ora di pranzo, all’altezza del chilometro 207 nel territorio di Sasso Marconi. L’impatto tra i due mezzi pesanti, avvenuto in direzione nord, è stato talmente severo da rendere necessari soccorsi immediati e complessi.

Dalle 13:30 i Vigili del Fuoco di Bologna sono al lavoro con due squadre e un’autogru per liberare la carreggiata e mettere in sicurezza il tratto. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale di Autostrade per l’Italia per la gestione della viabilità. Purtroppo, per una delle persone coinvolte non c’è stato nulla da fare.

https://www.msn.com/it-it/notizie/italia/incidente-in-a1-due-camion-si-scontrano-in-galleria-un-morto-autostrada-chiusa-traffico-in-tilt-e-chilometri-di-coda/ar-AA1YK67I?cvid=69b83939027648d2bddaccfc5043d0de&ocid=hpmsn