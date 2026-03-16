Incidente nel Bergamasco, scontro tra quattro auto: due morti e diversi feriti, tra cui due bambini di 5 e 6 anni.

Spread the love

Due persone hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caravaggio, nel Bergamasco, che ha coinvolto quattro veicoli, sulla provinciale Rivoltana. Si registrano anche diversi feriti.

Le vittime del drammatico sono un uomo di 38 anni e una donna di 73 anni: le persone ferite sono in tutto otto, tra cui due bambine di 5 e 6 anni che non sono però gravi.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto, sulla quale viaggiavano le vittime, le due bambine e un’altra donna, e altre tre vetture. I due deceduti apparterrebbero alla stessa famiglia. All’origine dell’incidente probabilmente un sorpasso avventato da parte di una delle vetture, una Mercedes che arrivava da Caravaggio. Nel sorpasso, avrebbe centrato l’auto con le due persone poi decedute, una Citroen C5 finita in un canale, e altre due auto.

LEGGO.IT