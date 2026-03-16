lunedì, Marzo 16, 2026
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Vigili del fuoco

Scontro tra due autoarticolati.

Il Faro
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VIGILI DEL FUOCO DI ASCOLI PICENO

Poco prima delle 15 i Vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto sono intervenuti in A14, al chilometro 296 + 400, direzione nord, per lo scontro tra due autoarticolati.

Gli operatori VF hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi pesanti ponendo particolare attenzione all’integrità dei serbatoi per evitare possibili fuoriuscite di liquidi infiammabili.

Gli autisti, usciti autonomamente, sono stati presi in cura dal personale sanitario. Sul posto la Polizia autostradale e personale della società autostrade. Il traffico, seppur rallentato, non è stato interrotto, proseguendo sulla corsia d’emergenza.

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