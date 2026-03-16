Sicurezza e Nuove Tecnologie: concluso a Modena il seminario informativo sugli autobus a metano ed elettrici

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VIGILI DEL FUOCO

Si è conclusa con successo presso la sede del comando dei Vigili del Fuoco una significativa iniziativa di formazione tecnica dedicata alla mobilità sostenibile. Il seminario, articolato in quattro giornate intensive, è stato organizzato con la collaborazione tra l’Ufficio Formazione del comando e i tecnici specializzati di SETA, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico locale.

L’obiettivo primario del corso è stato quello di approfondire la conoscenza tecnologica dei mezzi alimentati a Gas Naturale Compresso (CNG) e Gas Naturale Liquefatto (LNG), per garantire al personale operativo dei Vigili del Fuoco i più alti standard di sicurezza e competenza in caso di intervento, considerando che ben il 50% degli autobus circolanti in provincia sono alimentati a metano.

Durante le sessioni sono stati illustrati nel dettaglio tre differenti modelli di autobus attualmente in circolazione sul territorio della provincia di Modena.

Grazie al supporto dei tecnici SETA, il personale operativo ha potuto visionare da vicino le componenti strutturali, i sistemi di sicurezza e le procedure di intercettazione dei combustibili.

La transizione verso carburanti alternativi richiede un aggiornamento costante delle nostre procedure operative, pertanto conoscere le specificità tecniche di un mezzo a LNG rispetto a uno tradizionale è fondamentale per la rapidità e l’efficacia dei nostri interventi sul territorio.

L’iniziativa conferma l’importanza del dialogo tra istituzioni e aziende di servizi per la tutela della cittadinanza e la gestione consapevole delle nuove sfide energetiche nel settore dei trasporti, sinergia che per il futuro risulterà sempre più importante.