VIDEO – Due morti e due feriti a seguito di un incendio che ha devastato un appartamento in un grattacielo a Centretown di Ottawa.

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Un incendio in un grattacielo di Centretown, Ottawa, ha causato due morti e due feriti. I vigili del fuoco di Ottawa sono intervenuti in seguito a segnalazioni di allarmi antincendio e fiamme al 19° piano di un edificio in Somerset Street West.

I vigili del fuoco, durante le operazioni di soccorso, si sono trovati di fronte a un denso fumo e fiamme che si innalzavano dal pavimento al soffitto. Tre persone prive di sensi sono state trovate all’interno dell’appartamento, una quarta sul balcone e una quinta è stata soccorsa da un appartamento vicino.

Una persona è stata dichiarata morta sul posto; un’altra è deceduta in seguito in ospedale. Altre due persone sono state ricoverate, una in condizioni critiche, mentre una quinta persona è stata visitata ma non ricoverata.

L’incendio è stato domato entro le 22:00 e rimane attivo un servizio di sorveglianza antincendio. Gli investigatori dei vigili del fuoco di Ottawa e del responsabile antincendio dell’Ontario stanno esaminando le cause. Una bicicletta elettrica carbonizzata è stata rimossa dall’appartamento e viene esaminata nell’ambito delle indagini.

https://www.edgelegal.ca/news/two-dead-two-injured-following-deadly-apartment-blaze-in-ottawas-centretown-area/