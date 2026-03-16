VIDEO – Mickey, il labrador eroe dei Vigili del Fuoco di Lecce va in pensione dopo 8 anni di onorato servizio

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Dopo otto anni di interventi tra emergenze e missioni di soccorso, Mickey, Labrador retriever nero del Nucleo Cinofilo dei Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Lecce, saluta il servizio operativo e va in pensione.

Nel corso della sua carriera Mickey è stato la prima unità cinofila in Puglia a ottenere l’abilitazione USAR (Urban Search and Rescue), la specializzazione che consente di operare nella ricerca di persone disperse tra le macerie in scenari di crollo o disastro.

Il Labrador ha preso parte a numerose operazioni di soccorso in Italia e all’estero, intervenendo in situazioni drammatiche come lo Disastro ferroviario di Andria e Corato, il Terremoto del Centro Italia del 2016 che colpì anche Amatrice, e in missioni internazionali come il Terremoto in Albania del 2019.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/lecce/1940957/mickey-il-labrador-eroe-dei-vigili-del-fuoco-di-lecce-va-in-pensione-dopo-8-anni-di-onorato-servizio.html