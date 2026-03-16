VIDEO – Salvataggio provvidenziale in A27: centauro in arresto cardiaco salvato dai Vigili del Fuoco vicino a Vittorio Veneto

Spread the love

Un intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio per un centauro di 67 anni coinvolto oggi pomeriggio in un grave incidente sull’autostrada A27, all’altezza di Vittorio Veneto. Intorno alle 15:30, mentre alcune squadre del servizio di soccorso disposto per Milano-Cortina rientravano da una missione, hanno notato il motociclista a terra al centro della carreggiata, privo di conoscenza e senza respiro a circa 70 metri dalla moto.

Due istruttori professionali del Trattamento di Primo Soccorso Sanitario (TPSS) del comando di Padova hanno immediatamente rimosso il casco e liberato le vie aeree, iniziando la rianimazione cardio-polmonare. Grazie alle manovre dei pompieri, l’uomo ha ripreso a respirare e ha potuto essere monitorato in attesa dell’arrivo del Suem 118 di Vittorio Veneto, giunto con automedica ed elisoccorso.

https://www.lapiazzaweb.it/video/cronaca/637160/salvataggio-provvidenziale-in-a27-centauro-in-arresto-cardiaco-salvato-dai-vigili-del-fuoco-vicino-a-vittorio-veneto.html