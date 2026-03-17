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Stamattina ad Arezzo, vicino a Calbenzano, si è verificato uno scontro tra un tir e due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto alcune persone rimaste intrappolate tra le lamiere. Le operazioni di soccorso sono in corso e al momento non sono stati comunicati dettagli sul numero di feriti o sulle loro condizioni.

AREZZO – I vigili del fuoco stanno intervenendo stamattina, 17 marzo 2026, nei pressi di Calbenzano nel comune di Subbiano (Arezzo), per un incidente stradale tra un mezzo pesante e due vetture. La squadra, insieme al personale del 118, ha provveduto a liberare le persone dall’abitacolo.Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri

https://www.zazoom.it/2026-03-17/arezzo-scontro-fra-tir-e-due-auto-persone-intrappolate-soccorse-dai-vigili-del-fuoco/18848563