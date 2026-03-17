martedì, Marzo 17, 2026
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Vigili del fuoco

Colico. Nuovo incendio alla Seval, mobilitati per ore i Vigili del Fuoco

Il Faro
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L’allarme è scattato intorno alle 19:30 e sul posto sono stati inviati numerosi mezzi dei VVFF: due autopompe, quattro autobotti, il carro aria e il carro schiuma. Hanno operato squadre provenienti dalla sede centrale di Lecco e dai distaccamenti di Morbegno e Bellano.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono proseguite per diverse ore, con termine dell’intervento poco dopo la mezzanotte. Sul posto erano presenti anche i tecnici di ARPA Lombardia per le verifiche ambientali e i Carabinieri per gli accertamenti del caso

https://www.larionews.com/lario/colico-nuovo-incendio-alla-seval-mobilitati-per-ore-i-vigili-del-fuoco

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