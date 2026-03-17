martedì, Marzo 17, 2026
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Decreti e circolariVigili del fuoco

Concorso a Capo Squadra decorrenza 2025, circolare scelta sede.

Il Faro
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CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Circolare relativa alla procedura di scelta della sede di servizio ai fini della successiva ammissione al corso di formazione professionale della procedura concorsuale interna, per titoli e superamento di corso di formazione professionale – copertura di n. 1031 posti complessivi – accesso alla qualifica di capo squadra, di cui n. 991 generico, n. 21 radioriparatore, n. 19 posti per l’accesso alla qualifica di capo squadra AIB del corpo nazionale dei vigili del fuoco – decorrenza 1° gennaio 2025.

ALLEGATA:

https://www.ilfaroinrete.it/wp-content/uploads/2026/03/CIRCOLARE_0024065_17-03-2026-CONCORSO-CAPO-SQUADRA.pdf

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