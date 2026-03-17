Fiamme nella notte, cane pastore tedesco muore nell’incendio in casa

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TORTORETO. Un cane di razza pastore tedesco è morto nella notte in un incendio divampato poco prima delle 5:40 in via Ferrari a Tortoreto Alto, in un fabbricato isolato di due piani occupato da una coppia.

I vigili del fuoco sono riusciti a mettere in salvo gli altri animali rimasti all’interno, cioè due gatti, mentre i due occupanti, un uomo di 51 anni e una donna di 49 anni, sono usciti incolumi. Secondo quanto riferito, le fiamme si sono sviluppate nel locale cucina al primo piano e si sono poi propagate, attraverso il vano scala, fino al sottotetto. Sul posto sono intervenuti una squadra del Distaccamento di Nereto, un’autobotte e un’autoscala del Comando di Teramo.

Durante le operazioni di soccorso, i pompieri hanno rinvenuto in una camera da letto il pastore tedesco. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dai vigili del fuoco, l’animale è deceduto a causa dei fumi respirati. Gli altri due animali presenti nell’abitazione, invece, sono stati recuperati e messi in salvo. L’incendio ha provocato danni pesanti alla struttura. In particolare sono state danneggiate le travi in legno del tetto, che è parzialmente crollato. In conseguenza dei danni subiti, l’abitazione è stata dichiarata inutilizzabile.

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