I PFAS: cosa sono e come agiscono.

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LIA ALBONICO – Pubblicato sul n. 156 del FARO

Noti come “forever chemicals”, sono sostanze chimiche persistenti nell’ambiente e capaci di accumularsi nel corpo umano per anni, se non per tutta la vita. L’Unione Europea ha già vietato la produzione e l’uso di alcune delle molecole più tossiche.

I vigili del fuoco sono esposti ai PFAS attraverso più fonti come:

schiumogeni antincendio che contengono PFAS, come il PFOA. (Una circolare ministeriale del marzo 2024 ha finalmente imposto la loro sostituzione).

dispositivi di protezione individuale (DPI): tute, guanti, scarpe e sottocaschi trattati con PFAS per renderli anti-fiamma, impermeabili e resistenti.

ritardanti di fiamma e nelle schiume degli estintori.

Studi recenti, anche condotti in Cina e Stati Uniti, hanno rilevato concentrazioni di PFAS nel sangue e nei tessuti cerebrali dei pompieri fino a 15 volte superiori rispetto alla popolazione civile.

È stata riscontrata la presenza di Pfdoa nell’80% dei vigili del fuoco analizzati, una sostanza in genere assente nella popolazione; ipotizzata la stretta connessione con la professione

La professione del pompiere è stata ufficialmente classificata dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogena di Gruppo uno nel 2022, poiché si è evidenziata la presenza di cinque delle dieci caratteristiche dei cancerogeni.

Sui tumori cerebrali, studi internazionali hanno dimostrato un aumento importante del rischio: vi sono circa il 26% in più di probabilità di sviluppare un tumore al cervello o al sistema nervoso centrale rispetto alla popolazione generale

I PFAS: sono “eterni” e non si degradano facilmente, dunque se da oggi non si usassero più resterebbero nell’ambiente e nei corpi per decenni.