martedì, Marzo 17, 2026
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I Vigili del Fuoco di Teramo salvano un Pastore Abruzzese…

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Teramo, i vigili del fuoco salvano cucciolone caduto in una vasca di impianto depurazione - Il Trafiletto notizie su Teramo e Abruzzo in tempo reale

el primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del Comando di Teramo sono stati impegnati in un intervento per il recupero di un cane in località Valle San Giovanni, nel comune Teramo.

Un cane, di razza pastore abruzzese di circa un anno di età, impiegato per la sorveglianza di un gregge, è caduto all’interno di una vasca di liquali dell’impianto di depurazione profonda circa 2 metri. I vigili del fuoco hanno approntato l’intervento assicurando con una corda il cucciolo che annaspava nel liquame.

Successivamente un vigile del fuoco lo ha recuperato. L’animale è apparso in discrete condizioni generali, anche se molto provato per i ripetuti tentativi di uscire dalla vasca. Il cucciolo è stato lasciato in consegna al proprietario che l’ha accudito per poi farlo visitare da un veterinario

https://www.iduepunti.it/17-03-2026/i-vigili-del-fuoco-di-teramo-salvano-un-pastore-abruzzese

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