Interventi dei Vigili del Fuoco

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VIGILI DEL FUOCO DI RAGUSA

INCIDENTE STRADALE – La squadra operativa del distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di santa Croce Camerina è intervenuta sulla provinciale Santa Croce Camerina-Comiso al Km 8 circa da Santa Croce, per un incidente stradale che ha coinvolto una Hyundai Tucson ed una Renault Clio.

A bordo della Tucson viaggiavano 4 persone due adulti e due minori trasferiti dal personale del 118 al Giovanni Paolo II di Ragusa mentre a bordo della Clio conducente trasferito a Guzzardi di Vittoria.

Personale vigilfuoco ha provveduto ad illuminare e mettere in sicurezza l’area, verificando lo stato delle auto e delle batterie di trazione di una delle due ibride.

Sul posto personale della Polstrada di Vittoria e della Radiomobile dei Carabinieri di Ragusa

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INCIDENTE STRADALE – UN MORTO — La squadra operativa del Comando alle 23: 17 del 14 marzo 2026 è intervenuta la km 1, 5 della S.P. 10 in c.da Conservatore a Ragusa per un incidente stradale che ha visto coinvolti una Mercedes classe A ed una Audi.

A causa del sinistro il conducente della Mercedes residente a Ragusa nato il 02.01.1956 è deceduto la salma è stata divincolata dal personale vigilfuoco intervenuto, la signora che viaggiava nella Mercedes è ricoverata al Giovanni Paolo II di Ragusa, il conducente della Audi scioccato.

Personale Vigilfuoco ha operato fino alle 4 del mattino, mettendo in sicurezza l’area ed illuminandola per consentire i rilievi di competenza delle forze di polizia stradale questura e carabinieri.