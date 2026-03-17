martedì, Marzo 17, 2026
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Maltempo a Taormina, crolla una casa a Porta Messina: immediato l’intervento dei vigili del fuoco

Il Faro
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TAORMINA – Paura a Taormina nella serata del 16 marzo, quando il maltempo ha provocato il crollo di una casa nella zona di Porta Messina. L’episodio si è verificato nelle ore serali, in un momento in cui le condizioni meteo risultavano particolarmente avverse.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nella verifica della stabilità delle strutture circostanti. L’intervento si è reso necessario per evitare ulteriori rischi, considerando la delicatezza della zona, tra le più frequentate della città.

https://radiotaormina.it/2026/03/17/maltempo-a-taormina-crolla-una-casa-a-porta-messina-immediato-lintervento-dei-vigili-del-fuoco/

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