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MARCARIA – Incendio questo pomeriggio intorno alle 17 all’interno di un caseggiato abbandonato in via Francesco Crispi a Marcaria. Stando alle prime informazioni, il rogo sarebbe partito da un’auto parcheggiata sotto un portico: a quel punto, le fiamme sarebbero salite fino al tetto, avvolgendo l’intera struttura. Sul posto sono state inviate tre squadre con tre automezzi autopompa serbatoio, autobotte e autoscala con un totale di 9 operatori da Mantova e Cremona.

All’arrivo sul posto l’incendio è stato messo sotto controllo, attualmente si sta operando per effettuare il minuto spegnimento e la messa in sicurezza dell’area. Sul posto intervenuti anche i carabinieri di Marcaria

https://mantovauno.it/home-page/marcaria-incendio-distrugge-un-caseggiato-abbandonato-sul-posto-tre-squadre-dei-vigili-del-fuoco/