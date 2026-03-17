Materasso in fiamme, sei persone (di cui due bimbi) in ospedale

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Attimi di paura in via Prè, nel centro storico di Genova, dove ha preso fuoco un materasso all’interno di un appartamento.

È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, verso le 16,30. Sul posto subito i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, la polizia di Stato, e i soccorsi: la Croce Bianca Carbonara, la Croce Blu Castelletto e la Croce Verde Genovese.

Pesante il bilancio degli intossicati: sei persone – di cui due bambini – sono finite in ospedale, per fortuna nessuno in gravi condizioni.