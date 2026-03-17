Materasso in fiamme, sei persone (di cui due bimbi) in ospedale
Attimi di paura in via Prè, nel centro storico di Genova, dove ha preso fuoco un materasso all’interno di un appartamento.
È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, verso le 16,30. Sul posto subito i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio, la polizia di Stato, e i soccorsi: la Croce Bianca Carbonara, la Croce Blu Castelletto e la Croce Verde Genovese.
Pesante il bilancio degli intossicati: sei persone – di cui due bambini – sono finite in ospedale, per fortuna nessuno in gravi condizioni.
https://www.genovatoday.it/cronaca/materasso-in-fiamme-via-pre.html
© GenovaToday