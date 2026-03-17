Per non dimenticare Prefetto Ing. Alessandro Giomi – una delle figure più fulgide nella storia dei Vigili del Fuoco

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Il Vigile del Fuoco insegna il coraggio e dimostra quotidianamente che la vita è sempre un dono. – Sandro Giomi – Pubblicato sul faro n. 156

. Nella sua luminosa carriera ha partecipato alle più grandi operazioni di soccorso sul territorio nazionale degli ultimi trent’anni, ed è stato il primo pompiere ad assumere l’incarico di vice commissario straordinario a fianco dell’On. Zambarletti durante il terremoto del Friuli del 6 maggio del 1976, rimanendo uno dei suoi più stretti collaboratori accompagnando la costruzione e la nascita del moderno servizio nazionale e guardando a lui come uno dei padri fondatori della protezione civile. Molti di coloro che oggi si trovano in prima linea per salvaguardare la pubblica incolumità nell’interesse collettivo sono stati formati dal suo splendido insegnamento. La lettera che scrisse da San Gimignano l’11marzo del 2006 è un bellissimo testamento spirituale che ripropongo a tutti nel ricordarlo.

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Carissimi colleghi Vigili del Fuoco,

Sarei stato felice di essere con voi il 12 marzo, purtroppo le mie condizioni di salute, derivate da un’ischemia, che ancora mi blocca la gamba sinistra, dalla spina dorsale deviata e dal fegato in disordine mi impediscono di partecipare al vostro incontro. È la vecchiaia che fa questi brutti scherzi ed io compirò nel corso di quest’anno 87 anni. Età in cui si vive di ricordi, quando ancora il cervello lo consente. I miei ricordi s’imperniano sui Vigili del Fuoco: nella mia abitazione mi fanno compagnia tanti faldoni, dove si parla esclusivamente di Vigili del Fuoco: i miei amici sono Vigili del Fuoco: mio figlio è Vigile del Fuoco: mio nipote spero che sarà Vigile del Fuoco. Oggi sono felice di essere idealmente con voi, cari colleghi Vigili del Fuoco.

Vi saluto, cari colleghi e vi abbraccio tutti con sincero affetto.

Sandro Giomi