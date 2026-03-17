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Lomello. Un camion officina della Ducati si è ribaltato nella mattina di lunedì 16 marzo a Lomello, mentre era di ritorno da un evento prestagionale del mondiale di motocross che si è disputata sul circuito di Ottobiano. Il mezzo stava percorrendo la statale 211 quando è uscito di strada, rovesciandosi sul fossato di fianco alla strada. Due i feriti: un 29enne e un 64enne.

I danni causati dall’incidente potrebbero essere quantificabili nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro: il rimorchio del camion era stato convertito in officina mobile, attrezzata con tutti gli strumenti per manutenere le moto da competizione prodotte dalla casa di Borgo Panigale. Sembra che alcuni esemplari dei mezzi fossero a bordo al momento dell’incidente, che non ha coinvolto altre auto sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco e l’ambulanza per i soccorsi del caso.

Da qualche tempo, infatti, la Ducati sta utilizzando il tracciato di Ottobiano come trampolino di lancio per portare avanti lo sviluppo della sua gamma di moto da fuoristrada: tra queste la Desmo450Mx o la Desmo250Mx.

https://laprovinciapavese.gelocal.it/pavia/cronaca/2026/03/16/news/si_ribalta_un_camion_officina_della_ducati_a_bordo_moto_per_migliaia_di_euro-15546837