martedì, Marzo 17, 2026
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Spaventoso incidente, in ospedale papà e bimba di due anni

Il Faro
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Una vettura, per motivi in fase di accertamento da parte del personale della polizia locale, è finita contro uno dei platani che costeggiano la strada, restando distrutta. A bordo, un giovane padre e una bimba di circa due anni. Entrambi sono finiti in ospedale, dopo il primo intervento del Suem 118, sul posto con l’ambulanza e l’automedica che ha portato sulla scena dell’incidente il dottor Marco Menegazzoli.

I vigili del fuoco, da parte loro, si sono occupati della messa in sicurezza del mezzo, devastato dopo l’impatto contro il gigantesco albero. Il veicolo è stato quindi rimosso dal soccorso stradale. A quanto si apprende, il genitore avrebbe riportato fratture piuttosto serie, ma non sarebbe, per fortuna, in pericolo di vita. Per la piccola, invece, traumi minori. Per tutta la durata dei soccorsi e dei rilievi di legge, condotti dal personale della polizia locale, la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi.

https://www.polesine24.it/cronaca/2026/03/17/gallery/spaventoso-incidente-in-ospedale-papa-e-bimba-di-due-anni-390769

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