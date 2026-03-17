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ING. PAOLO MOSCHETTI – referente per la sezione Dipartimento (Lazio) dell’ANVV – Pubblicato sul faro n. 156

In molti, nei vari servizi televisivi, hanno dichiarato che in Italia questa tragedia non sarebbe accaduta. Questa convinzione è plausibile poiché la normativa di sicurezza che si applica in Italia è la seguente.

1) Locali di pubblico spettacolo e di trattenimento con capienza superiore a 100 persone

2) Codice di prevenzione incendi DM 3/8/2015 V15

3) TULPS art.68 eventi di pubblico spettacolo trattenimenti danzanti

Poiché l‘attività oggetto del disastro denominata “Constellation-Lounge bar” non risulterebbe soggetta in Italia alle norme di sicurezza citate, mentre lo diventerebbe nel momento in cui essa venisse adibita ad intrattenimento come evidenziato al punto 3. Pertanto esaminiamo quali sono gli elementi caratterizzanti previsti in materia di sicurezza per attività di pubblico spettacolo.

– Resistenza al fuoco della struttura portante R/EI

– Reazione al fuoco dei materiali di arredo, rivestimenti, tendaggi secondo le tabelle riportate nel DM 10/3/15 e 15/3/15 europee

– Uscite di sicurezza: almeno 2 contrapposte fino a 150 persone aprentesi verso l’esodo e munite di maniglione antipanico

– Attrezzature antincendio a seconda della complessità estintori, luci di emergenza,

– sistema di gestione della sicurezza (DM 2/9/21 livello 3) fino ad arrivare a naspi/idranti, rilevazione fumi.

Per comprendere meglio la velocita con cui si è sviluppato l ‘incendio al piano seminterrato, di cui esiste un approfondito e magistrale studio, è opportuno fare riferimento all’andamento delle quattro fasi dell’incendio:

a – ignizione,

b propagazione con la produzione di fumi/gas tossici,

c Flash over aumento improvviso della temperatura e coinvolgimento di tutti i materiali: lenta – media – rapida e ultrarapida

d) decadimento.

Occorre inoltre rifarci alla definizione di temperatura di accensione (o autoaccensione) che è la minima temperatura alla quale una sostanza si incendia spontaneamente. Diversa dal punto di infiammabilità (flash point) che è la temperatura alla quale la sostanza produce vapori infiammabili.

Dai filmati apparsi sui social si evidenzia che l’incendio è partito dal controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti sottostanti il soffitto in legno. Il pannello fonoassorbente potrebbe essere di lana di roccia o lana di vetro (classe A1) considerata incombustibile oppure di sughero con un processo che lo rende ignifugo o di fibra di legno o plastica (classe B2) considerati combustibili. Dalla combustione potrebbero essere prodotti gas tossici come acido cianidrico da resine o poliammidi e acido cloridrico da pvc. Da considerare inoltre gli effetti del gocciolamento di materiale fuso in gocce almeno a 150°C sul materiale combustibile sottostante.

Le candele pirotecniche fissate sulle bottiglie di champagne, le cui scintille hanno una durata di circa 60” e costituite da polvere a base di titanio, dell’altezza che può variare da 10 cm ad 1 m., sviluppano durante la combustione dai 250° ai 600°C.

Alla luce di quanto descritto l’incendio del controsoffitto innescato dalle scintille pirotecniche sulle bottiglie, che si è sviluppato velocemente in senso orizzontale come evidenziato nelle immagini di repertorio, ha prodotto il fenomeno della pirolisi (sostanze organiche che emettono gas infiammabili) in ambiente chiuso provocando una esplosione successiva all’incendio, denunciata dai ragazzi presenti all’ evento, e successiva alla rottura delle vetrate provocando un notevole afflusso di aria/ossigeno con notevole aumento di propagazione delle fiamme.

Resta il fatto che i presenti, pur essendosi accorti dell’incendio, non sono intervenuti tempestivamente per mancanza di quella cultura antincendio che al contrario è richiesta ai gestori delle attività e che tuttavia dovrebbe essere patrimonio di ogni cittadino ai fini della sicurezza in generale. Cosa fare? Corsi di formazione a tutti i livelli nelle scuole, negli uffici nelle varie attività almeno per l’uso dei mezzi antincendio (estintori)