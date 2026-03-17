Tir con rimorchio si rovescia | lunghe operazioni per la rimozione e via bloccata

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Fucecchio, 16 marzo 2026 – Paura nella frazione di Galleno, a Fucecchio: un mezzo pesante con rimorchio si è ribaltato nella mattina di lunedì 16 marzo. Spavento per gli automobilisti che si sono trovati di fronte all’incidente. Fortunatamente il camionista non ha riportato conseguenze serie.

Ma la strada in questione, la via Romana Lucchese, ha subìto diverse ripercussioni. All’inizio il traffico veicolare ha proceduto a senso unico alternato. Ma poi si è resa necessaria la chiusura della strada per la rimozione del mezzo. Nel dettaglio, spiega il Comune la chiusura va dall’incrocio Nuova e Vecchia Romana Lucchese (lato Fucecchio) e la rotatoria delle Vedute